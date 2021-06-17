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Цены на нефть падают из-за резкого укрепления доллара после заявления ФРС США

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Украина, Четверг 17 июня 2021 11:00
Цены на нефть падают из-за резкого укрепления доллара после заявления ФРС США Фото: Нефть дешевеет после решения ФРС США по ставкам (oilprice.com)
Автор: Александр Белоус

Цены на сырую нефть упали в четверг, 17 июня, поскольку доллар США резко укрепился. Федеральная резервная система сообщила, что может повысить процентные ставки быстрее, чем ожидалось.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent 0,6%, до 73,97 долларов после достижения на предыдущей сессии максимума с апреля 2019 года. Фьючерсы на нефть WTI упали на 0,6%, до 71,73 доллара за баррель после того, как накануне достигли максимума с октября 2018 года.

"Энергетические рынки настолько зациклились на активном летнем туристическом сезоне и переговорах по ядерной сделке с Ираном, что их несколько ошеломил ястребиный сюрприз ФРС", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

Как отметил Мойя, ожидалось, что ФРС отложит заседание, но был дан четкий сигнал, что ФРС готова начать говорить о сокращении, а это означает, что доллар созрел для отскока, который должен стать тормозом для всех сырьевых товаров.

Доллар США продемонстрировал самый сильный прирост за один день за 15 месяцев после того, как Федеральная резервная система 16 июня сообщила, что может повысить процентные ставки гораздо быстрее, чем предполагалось. Более твердый доллар делает нефть, оцениваемую в долларах, более дорогой в других валютах, что потенциально может сказаться на спросе.

Тем не менее, падение цен на нефть было ограниченным, поскольку данные Управления энергетической информации показали, что запасы сырой нефти в США у крупнейшего мирового потребителя резко сократились на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы операций до самого высокого уровня с января 2020 года, что свидетельствует о продолжающемся улучшении спроса.

"Этот спад цен на нефть должен быть временным, поскольку фундаментальные факторы как со стороны предложения, так и со стороны спроса должны легко компенсировать рост доллара", - сказал Мойя.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent в 2021 году до 63 долларов за баррель. В марте агентство ожидало 58 долларов за баррель.

Как сообщало РБК-Украина, фактическая цена реализации нефти, конденсата в мае 2021 года в Украине составляет 13 257,02 гривен за тонну. Это на 30,9% больше, чем в декабре прошлого года (10 127,43 гривен за тонну).

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