Долар призупинив зростання до основних валют, біткойн дорожчає після обвалу

По відношенню до євро долар за ніч втратив близько 0,4% і стабілізувався на позначці 1,1909 долара.

"У нас відбувся значний зсув (у ФРС) від давньої "голубиної" позиції до тепер злегка "яструбиної", - сказав валютний аналітик Westpac Імре Шпайзер.

У середньостроковій перспективі інвестори будуть уважно стежити за ринком праці США, оскільки його результати, ймовірно, вплинуть на позицію ФРС. У найближчому майбутньому всі погляди будуть прикуті до Пауелла, який виступить в Конгресі з 18:00 за Гринвічем. У підготовлених зауваженнях він відзначив стійке поліпшення ситуації на ринку праці і недавнє зростання інфляції

Біткойн трохи відновив свої позиції у вівторок, на наступний день після досягнення двотижневого мінімуму. Обвал стався після того, як центральний банк Китаю підтвердив жорсткі заходи щодо криптовалют і обмежив торгові канали для жителів Китаю.

Найбільша у світі криптовалюта виросла на 4,6% до 33 тисяч доларів, впавши більш ніж на 10% в понеділок.

Розпродаж в понеділок була спровокований заявою Народного банку Китаю про те, що він закликав найбільші банки і платіжні компанії Китаю більш жорстко боротися з торгівлею криптовалютою.

"По суті, тут говориться, що позабіржові транзакції незаконні. Банки не дозволяють нам переказувати гроші для покупки і продажу криптовалюти", - сказав Боббі Лі, засновник і генеральний директор Ballet, додатки для гаманця з криптовалютою.

Криптообмінники були фактично витіснені з Китаю зміною правил у 2017 році, але виникли позабіржові платформи, що базуються за кордоном, які виступали в якості посередників, отримуючи платежі від людей з Китаю і купуючи криптовалюту від їх імені.