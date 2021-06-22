Долар призупинив зростання до основних валют, біткойн дорожчає після обвалу

Курс долара у вівторок, 22 червня, припинив зростання до основних світових валют. Трейдери очікують виступу глави Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в Конгресі після зміни позиції центрального банку щодо ставок минулого тижня.
Про це повідомляє агентство Reuters.
По відношенню до євро долар за ніч втратив близько 0,4% і стабілізувався на позначці 1,1909 долара.
"У нас відбувся значний зсув (у ФРС) від давньої "голубиної" позиції до тепер злегка "яструбиної", - сказав валютний аналітик Westpac Імре Шпайзер.
У середньостроковій перспективі інвестори будуть уважно стежити за ринком праці США, оскільки його результати, ймовірно, вплинуть на позицію ФРС. У найближчому майбутньому всі погляди будуть прикуті до Пауелла, який виступить в Конгресі з 18:00 за Гринвічем. У підготовлених зауваженнях він відзначив стійке поліпшення ситуації на ринку праці і недавнє зростання інфляції
Біткойн трохи відновив свої позиції у вівторок, на наступний день після досягнення двотижневого мінімуму. Обвал стався після того, як центральний банк Китаю підтвердив жорсткі заходи щодо криптовалют і обмежив торгові канали для жителів Китаю.
Найбільша у світі криптовалюта виросла на 4,6% до 33 тисяч доларів, впавши більш ніж на 10% в понеділок.
Розпродаж в понеділок була спровокований заявою Народного банку Китаю про те, що він закликав найбільші банки і платіжні компанії Китаю більш жорстко боротися з торгівлею криптовалютою.
"По суті, тут говориться, що позабіржові транзакції незаконні. Банки не дозволяють нам переказувати гроші для покупки і продажу криптовалюти", - сказав Боббі Лі, засновник і генеральний директор Ballet, додатки для гаманця з криптовалютою.
Криптообмінники були фактично витіснені з Китаю зміною правил у 2017 році, але виникли позабіржові платформи, що базуються за кордоном, які виступали в якості посередників, отримуючи платежі від людей з Китаю і купуючи криптовалюту від їх імені.
Нагадаємо, долар США продемонстрував найсильніший приріст за один день за 15 місяців після того, як Федеральна резервна система 16 червня повідомила, що може підвищити процентні ставки набагато швидше, ніж передбачалося.
Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту зросли 22 червня, при цьому ціна на нафту марки Brent досягла 75 доларів за барель вперше з квітня 2019 року. Світові акції продовжили відновлення після чотиритижневих мінімумів, оскільки інвестори зосередили свою увагу на перспективах економічного зростання після пандемії, а не на більш агресивній позиції, зайнятій Федеральною резервною системою США на засіданні з питань політики минулого тижня.