Доллар прекратил дорожать: актуальные курсы валют в Украине на 25 августа

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 августа 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 40,65 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 40,80 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 8,55 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,80 грн (39,80 - 24 августа)

продажа - 40,65 грн (40,65 - 24 августа) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 39,65 грн (39,65 - 24 августа),

продажа - 40,80 грн (40,80 - 24 августа) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,10 грн (8,20 - 24 августа),

продажа - 8,55 грн (8,50 - 24 августа) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 25 августа также составляет 36,3053 гривен за евро (+0,0073 грн).