Долар припинив дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 25 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 серпня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,65 гривень за долар. Курс євро не змінився - 40,80 гривень за євро, курс злотого зріс на 5 копійок до 8,55 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 39,80 грн (39,80 - 24 серпня)

продаж - 40,65 грн (40,65 - 24 серпня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 39,65 грн (39,65 - 24 серпня),

продаж - 40,80 грн (40,80 - 24 серпня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 8,10 грн (8,20 - 24 серпня),

продаж - 8,55 грн (8,50 - 24 серпня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 25 серпня також становить 36,3053 гривень за євро (+0,0073 грн).