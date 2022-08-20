Что будет с курсом гривны к доллару: прогноз агентства S&P

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны к доллару. Падение валюты будет оказывать влияние на цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление агентства.

Как отмечается в сообщении, в начале войны НБУ зафиксировал обменный курс гривны и ввел обширные валютные ограничения, чтобы сдержать риски для финансовой стабильности. В июне-июле, учитывая давление на обменный курс, НБУ повысил ключевую ставку на 15 процентных пунктов до 25% и девальвировал валюту по отношению к доллару США на 25%.

"Тем не менее, мы ожидаем дальнейшего ослабления валюты, что усилит инфляционное давление", - считают аналитики агентства.