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Доллар подорожал почти на 20 копеек. НБУ установил курс на 25 июня

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс вырос на 18 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 июня установлен на таком уровне: 27,4589 гривен за 1 доллар (+0,1852 грн). При этом курс доллара на 24 июня составляет: 27,2737 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снова растет после падения накануне.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 32,55 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн.

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