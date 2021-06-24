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Долар подорожчав майже на 20 копійок. НБУ встановив курс на 25 червня

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 гривень за долар. Курс зріс на 18 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 червня встановлено на такому рівні: 27,4589 гривень за 1 долар (+0,1852 грн). При цьому курс долара на 24 червня становить: 27,2737 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знову зростає після падіння напередодні.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 24 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,27 гривень за долар, курс в покупці до 27,25 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 22 копійки до 32,55 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.

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