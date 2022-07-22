Доллар подорожал на 2 гривны после повышения курса НБУ: сколько стоит валюта 22 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 1 гривну 60 копеек до 38,85 гривен за доллар. Курс евро вырос 1 гривну 60 копеек до 39,25 гривен за евро, курс злотого вырос на 30 копеек до 8,25 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 22 июля составляет 29,998 гривен за евро (+0,3335 гривен).

Таким образом, после решения НБУ повысить курс официальный курс на 25% с 9:00 21 июля доллар подорожал примерно на 2 гривны.

Напомним, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. Курс по-прежнему является фиксированным.

В то же время в НБУ заявили, что не видят никаких причин для паники в связи с повышением официального курса.

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