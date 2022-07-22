Долар подорожчав на 2 гривні після підвищення курсу НБУ: скільки коштує валюта 22 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 1 гривню 60 копійок до 38,85 гривень за долар. Курс євро виріс 1 гривню 60 копійок до 39,25 гривень за євро, курс злотого виріс на 30 копійок до 8,25 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 22 липня становить 29,998 гривень за євро (+0,3335 гривень).

Таким чином, після рішення НБУ підвищити курс на 25% з 9:00 21 липня долар подорожчав приблизно на 2 гривні.

Нагадавши, НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні. НБУ з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/Долар. Курс як і раніше є фіксованим.

Водночас в НБУ заявили, що не бачать жодних причин для паніки у зв'язку з підвищенням офіційного курсу.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.