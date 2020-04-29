Доллар на межбанке торгуется у психологической отметки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 29 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке до 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,35 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9900 - 27,0200 грн/доллар, евро 29,3219 - 29,3545 грн/евро, российский рубль 0,3661 - 0,3667 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9900 27,0200 EUR/UAH 29,3219 29,3545 RUB/UAH 0,3661 0,3667

Напомним, 28 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0050 - 27,0350 грн/доллар, евро 29,2761 - 29,3086 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3652 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,04 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 апреля установлен на таком уровне: 27,0485 гривен за 1 доллар (-0,054 грн). При этом курс доллара на 28 апреля составляет 27,1025 гривен за 1 доллар.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году два транша по 1,75 млрд долларов на общую сумму 3,5 млрд долларов. Он отметил, что эту сумму МВФ перечислит Украине после утверждения Советом директоров фонда. Но для этого нужно, чтобы Рада приняла банковский закон, который не позволит вернуть на рынок обанкротившиеся или национализированные банки.

Как сообщало РБК-Украина, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять закон о банках во втором чтении.