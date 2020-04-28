Курс доллара на межбанке упал до психологической отметки

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел до 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 28 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,03 гривен за доллар, курс в покупке до 27,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,30 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0050 - 27,0350 грн/доллар, евро 29,2761 - 29,3086 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3652 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0050 27,0350 EUR/UAH 29,2761 29,3086 RUB/UAH 0,3645 0,3652

Напомним, 27 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0700 - 27,1100 грн/доллар, евро 29,3601 - 29,4035 грн/евро, российский рубль 0,3634 - 0,3641 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 28 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,32 гривен за доллар, курс евро снизился на 8 копеек до 29,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,01 (27,06 - 27 апреля), продажи - 27,32 (27,41 - 27 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,02 (29,04 - 27 апреля), продажи - 29,54 (29,62 - 27 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,17 - 27 апреля), продажи 3,66 (3,69 - 27 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,04 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 апреля установлен на таком уровне: 27,0485 гривен за 1 доллар (-0,054 грн). При этом курс доллара на 28 апреля составляет 27,1025 гривен за 1 доллар.