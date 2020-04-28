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Курс доллара на межбанке упал до психологической отметки

Новости » Экономика     28.04.2020 - 17:27
Курс доллара на межбанке упал до психологической отметки
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел до 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 28 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,03 гривен за доллар, курс в покупке до 27,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,30 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0050 - 27,0350 грн/доллар, евро 29,2761 - 29,3086 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3652 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,0050

27,0350

EUR/UAH

29,2761

29,3086

RUB/UAH

0,3645

0,3652

Курс доллара на межбанке упал до психологической отметки

Напомним, 27 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0700 - 27,1100 грн/доллар, евро 29,3601 - 29,4035 грн/евро, российский рубль 0,3634 - 0,3641 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 28 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,32 гривен за доллар, курс евро снизился на 8 копеек до 29,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,01 (27,06 - 27 апреля), продажи - 27,32 (27,41 - 27 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,02 (29,04 - 27 апреля), продажи - 29,54 (29,62 - 27 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,17 - 27 апреля), продажи 3,66 (3,69 - 27 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,04 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 апреля установлен на таком уровне: 27,0485 гривен за 1 доллар (-0,054 грн). При этом курс доллара на 28 апреля составляет 27,1025 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 28 апреля
Темы: Курс доллара
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