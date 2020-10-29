Доллар на межбанке торгуется на максимумах с начала года

Доллар поднялся выше уровня 28,40 гривен
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,42 гривен за доллар, курс в покупке - 28,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,36 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,4050 - 28,4250 грн/доллар, евро 33,3446 - 33,3681 грн/евро, российский рубль 0,3601 - 0,3605 грн/рубль.
Отметим, 28 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3900 - 28,4100 грн/доллар, евро 33,3099 - 33,3334 грн/евро, российский рубль 0,3605 - 0,3609 грн/рубль.
Таким образом, курс доллара поднялся до уровня 28,40 гривен - максимума с начала года. В то же время курс евро отошел от максимальных значений, достигнутых накануне.
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,39 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 29 октября установлен на таком уровне: 28,3989 гривен за 1 доллар (+0,0334 грн). При этом курс доллара на 28 октября составляет 28,3655 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет четвертый день подряд после снижения на прошлой неделе.
По прогнозу аналитиков, на текущей неделе необходимость платить ежемесячные налоги будет стимулировать продажу валюты. Это окажет дополнительную поддержку курсу гривны к доллару.