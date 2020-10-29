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Долар на міжбанку торгується на максимумах з початку року

Автор: Олександр Білоус

Долар піднявся вище рівня 28,40 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 29 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,42 гривень за долар, курс купівлі - 28,40 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,36 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,4050 - 28,4250 грн/долар, євро 33,3446 - 33,3681 грн/євро, російський рубль 0,3601 - 0,3605 грн/рубль.

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Відзначимо, 28 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3900 - 28,4100 грн/долар, євро 33,3099 - 33,3334 грн/євро, російський рубль 0,3605 - 0,3609 грн/рубль.

Таким чином, курс долара піднявся до рівня 28,40 гривень - максимуму з початку року. Водночас курс євро відійшов від максимальних значень, досягнутих напередодні.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,39 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3989 гривень за 1 долар (+0,0334 грн). При цьому курс долара на 28 жовтня становить 28,3655 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає четвертий день поспіль після зниження минулого тижня.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні необхідність платити щомісячні податки буде стимулювати продаж валюти. Це надасть додаткову підтримку курсу гривні до долара.

Прогноз погоди
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