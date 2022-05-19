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Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 19 мая

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Украина, Четверг 19 мая 2022 12:37
Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 19 мая Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 мая 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 32,40 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 34,95 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 7,75 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 32,05 (31,90 - 18 мая),
  • продажа - 32,40 (32,30 - 18 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 33,50 (33,40 - 18 мая),
  • продажа - 34,95 (33,90 - 18 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,15 (7,45 - 18 мая),
  • продажа - 7,75 (7,70 - 18 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 19 мая составляет 30,7454 гривен за евро (-0,0966 гривен).

Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 19 мая

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.

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