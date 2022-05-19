Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 19 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 травня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 32,40 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 34,95 гривень за євро, курс злотого виріс на 5 копійок до 7,75 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 32,05 (31,90- 18 травня),

продаж - 32,40 (32,30 - 18 травня) грн за долар. Середній курс євро становить: купівля - 33,50 (33,40 - 18 травня),

продаж - 34,95 (33,90 - 18 травня) грн за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 7,15 (7,45- 18 травня),

продаж - 7,75 (7,70-18 травня) грн за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 19 травня становить 30,7454 гривень за євро (-0,0966 гривень). Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.