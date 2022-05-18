Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 18 мая

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 мая 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 10 копеек до 32,30 гривен за доллар. Курс евро вырос на 25 копеек до 34,90 гривен за евро, курс злотого вырос на 10 копеек до 7,70 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка - 31,90 (31,95 - 17 мая),

продажа - 32,30 (32,40 - 17 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 33,40 (33,20 - 17 мая),

продажа - 34,90 (33,65 - 17 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка - 7,45 (7,35 - 17 мая),

продажа - 7,70 (7,60 - 17 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 18 мая составляет 30,842 гривен за евро (+0,3628 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.