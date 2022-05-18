Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 18 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 травня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 10 копійок до 32,30 гривень за долар. Курс євро виріс на 25 копійок до 34,90 гривень за євро, курс злотого виріс на 10 копійок до 7,70 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 31,90 (31,95 - 17 травня),

продаж - 32,30 (32,40 - 17 травня) грн за долар. Середній курс євро становить: купівля - 33,40 (33,20 - 17 травня),

продаж - 34,90 (33,65 - 17 травня) грн за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 7,45 (7,35 - 17 травня),

продаж - 7,70 (7,60 - 17 травня) грн за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 18 травня становить 30,842 гривень за євро (+0,3628 гривень). Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.