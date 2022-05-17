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Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 17 мая

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Украина, Вторник 17 мая 2022 14:00
Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 17 мая Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 мая 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 10 копеек до 32,40 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 34,65 гривен за евро, курс злотого не изменился - 7,60 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 31,95 (31,85 - 16 мая),
  • продажа - 32,40 (32,30 - 16 мая) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 33,20 (33,05 - 16 мая),
  • продажа - 34,65 (33,55 - 16 мая) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,35 (7,30 - 16 мая),
  • продажа - 7,60 (7,60 - 16 мая) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 17 мая составляет 30,3768 гривен за евро (-0,0410 гривен).

Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 17 мая

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.

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