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Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 17 травня

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Україна, Вівторок 17 травня 2022 14:00
Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 17 травня Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 травня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 32,40 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 34,65 гривень за євро, курс злотого не змінився - 7,60 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 31,95 (31,85 -16 травня),
  • продаж - 32,40 (32,30 - 16 травня) грн за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 33,20 (33,05 - 16 травня),
  • продаж - 34,65 (33,55 - 16 травня) грн за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 7,35 (7,30 - 16 травня),
  • продаж - 7,60 (7,60 - 16 травня) грн за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 17 травня становить 30,3768 гривень за євро (-0,0410 гривень).

Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 17 травня

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.

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