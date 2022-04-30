Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 30 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 апреля 2022 года курс доллара в продаже снизился на 10 копеек до 32,25 гривен за доллар. Курс евро снизился на 15 копеек до 34,10 гривен за евро, курс злотого снизился на 20 копеек до 7,45 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка 31,50 (31,60 - 29 апреля),

продажа - 32,25 (32,35 - 29 апреля) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка 33,00 (33,05 - 29 апреля),

продажи - 33,95 (34,10 - 29 апреля) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка 7,20 (7,40 - 29 апреля),

продажи - 7,45 (7,65 - 29 апреля) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 30 апреля составляет 30,6869 гривен за евро (-0,2794 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.