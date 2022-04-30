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Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 30 Квітня

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Україна, Субота 30 квітня 2022 12:15
Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 30 Квітня Фото: курс долара знижується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 Квітня 2022 року курс долара у продажу знизився на 10 копійок до 32,25 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 34,10 гривень за євро, курс злотого знизився на 20 копійок до 7,45 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля 31,50 (31,60 - 29 квітня),
  • продаж - 32,25 (32,35 - 29 квітня) грн за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля 33,00 (33,05 - 29 квітня),
  • продажі - 33,95 (34,10 - 29 квітня) грн за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля 7,20 (7,40 - 29 квітня),
  • продажі - 7,45 (7,65 - 29 квітня) грн за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 30 квітня становить 30,6869 гривень за євро (-0,2794 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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