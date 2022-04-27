Доллар, евро, злотый: актуальный курс валют на 27 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 апреля 2022 года курс доллара в продаже вырос на 20 копеек до 32,40 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 34,70 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 7,40 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка - 31,60 (31,40 - 26 апреля),

продажа - 32,40 (32,20 - 26 апреля) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 33,60 (33,70 - 26 апреля),

продажи - 34,70 (34,75 - 26 апреля) грн за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка - 7,25 (7,05 - 26 апреля),

продажи - 7,40 (7,35 - 26 апреля) грн за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро составляет 31,4476 гривен за евро (-0,2253 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.