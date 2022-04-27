Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 27 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 квітня 2022 року курс долара у продажу зріс на 20 копійок до 32,40 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 34,70 гривень за євро, курс злотого виріс на 5 копійок до 7,40 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 31,60 (31,40 - 26 квітня),

продаж - 32,40 (32,20 - 26 квітня) грн за долар. Середній курс євро становить: купівля - 33,60 (33,70 - 26 квітня),

продажі - 34,70 (34,75 - 26 квітня) грн за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 7,25 (7,05 - 26 квітня),

продажі 7,40 (7,35 - 26 квітня) грн за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро становить 31,4476 гривень за євро (-0,2253 гривень). Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.