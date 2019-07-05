Доллар и евро стремительно снижаются на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 25,91 гривен за доллар, в покупке на 13 копеек до 25,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 29,35 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 - 25,80 (25,70 - 25,95 - 4 июля), продажи 25,80 - 26,30 (25,95 - 26,30 - 4 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,67 (25,80 - 4 июля), продажи - 25,91 (26,04 - 4 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,60 - 29,20 (28,70 - 29,30 - 4 июля), продажи 29,20 - 29,70 (29,30 - 29,80 - 4 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,86 (29,00 - 4 июля), продажи - 29,35 (29,50 - 4 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,03 - 4 июля), продажи - 4,00 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 4 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,77 (3,79 - 4 июля), продажи 4,11 (4,13 - 4 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,7300 - 25,7500 грн/доллар, евро 28,9899 - 29,0125 грн/евро, российский рубль 0,4042 - 0,4049 грн/рубль.