Долар і євро стрімко знижуються на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 25,91 гривень за долар, купівлі на 13 копійок до 25,67 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 29,35 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,50 - 25,80 (25,70 - 25,95 - 4 липня), продажу 25,80 - 26,30 (25,95 - 26,30 - 4 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,67 (25,80 - 4 липня), продажу - 25,91 (26,04 - 4 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,60 - 29,20 (28,70 - 29,30 - 4 липня), продажу 29,20 - 29,70 (29,30 - 29,80 - 4 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,86 (29,00 - 4 липня), продажу - 29,35 (29,50 - 4 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,03 - 4 липня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 4 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,79 - 4 липня), продажу 4,11 (4,13 - 4 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,7300 - 25,7500 грн/долар, євро 28,9899 - 29,0125 грн/євро, російський рубль 0,4042 - 0,4049 грн/рубль.