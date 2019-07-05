Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит дешевле 26 грн

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 25,75 гривен за доллар, курс в покупке до 25,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,01 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,7300 - 25,7500 грн/доллар, евро 28,9899 - 29,0125 грн/евро, российский рубль 0,4042 - 0,4049 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,7300 25,7500

EUR/UAH 28,9899 29,0125

RUB/UAH 0,4042 0,4049

Напомним, 4 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,7900 - 25,8200 грн/доллар, евро 29,0911 - 29,1146 грн/евро, российский рубль 0,4061 - 0,4067 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,87 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 июля установлен на таком уровне: 2587,0835 гривен за 100 долларов (-17,4006 гривен).