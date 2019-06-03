Доллар и евро стабилизировались на наличном рынке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 1 копейку, евро вырос на 2 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,94 гривен за доллар, в покупке снизился на 5 копеек до 26,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,11 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,40 - 26,80 (26,50 - 26,80 - 31 мая), продажи 26,65 - 27,20 (26,80 - 27,10 - 31 мая) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,63 (26,68 - 31 мая), продажи - 26,94 (26,95 - 31 мая) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,15 - 29,90 (29,15 - 29,80 - 31 мая), продажи 29,90 - 30,50 (29,90 - 30,50 - 31 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,60 (29,60 - 31 мая), продажи - 30,11 (30,09 - 31 мая) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,05 - 31 мая), продажи - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 31 мая) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,80 - 31 мая), продажи 4,15 (4,16 - 31 мая) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9000 - 26,9300 грн/доллар, евро 30,0499 - 30,0727 грн/евро, российский рубль 0,4104 - 0,4113 грн/рубль.