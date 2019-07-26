Доллар и евро снизились на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 5 копеек, евро на 6 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 июля 2019 года, в 13:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 25,60 гривен за доллар, в покупке на 5 копеек до 25,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 28,62 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,00 - 25,50 (25,20 - 25,55 - 25 июля), продажи 25,50 - 26,00 (25,55 - 26,00 - 25 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,35 (25,40 - 25 июля), продажи - 25,60 (25,75 - 25 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,85 - 28,45 (28,00 - 28,45 - 25 июля), продажи 28,45 - 28,90 (28,70 - 29,20 - 25 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,17 (28,34 - 25 июля), продажи - 28,62 (28,68 - 25 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 25 июля), продажи - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 25 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,71 (3,71 - 25 июля), продажи 4,10 (4,10 - 25 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,4800 - 25,5100 грн/доллар, евро 28,3821 - 28,4155 грн/евро, российский рубль 0,4034 - 0,4044 грн/рубль.