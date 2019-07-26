Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 5 копійок, євро на 6 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 липня 2019 року, в 13:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 25,60 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 25,35 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 28,62 грн за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,00 - 25,50 (25,20 - 25,55 - 25 липня), продажу 25,50 - 26,00 (25,55 - 26,00 - 25 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,35 (25,40 - 25 липня), продажу - 25,60 (25,75 - 25 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 27,85 - 28,45 (28,00 - 28,45 - 25 липня), продажу 28,45 - 28,90 (28,70 - 29,20 - 25 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,17 (28,34 - 25 липня), продажу - 28,62 (28,68 - 25 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 25 липня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 25 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,71 (3,71 - 25 липня), продажу 4,10 (4,10 - 25 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,4800 - 25,5100 грн/долар, євро 28,3821 - 28,4155 грн/євро, російський рубль 0,4034 - 0,4044 грн/рубль.