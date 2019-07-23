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Доллар и евро снизились на наличном рынке

Новости » Финансы    23.07.2019 - 11:30
Доллар и евро снизились на наличном рынке
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 5 копеек, евро на 10 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 25,85 гривен за доллар, в покупке на 5 копеек до 25,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,05 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 25,75 (25,50 - 25,85 - 22 июля), продажи 25,75 - 26,15 (25,75 - 26,30 - 22 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,58 (25,63 - 22 июля), продажи - 25,85 (25,90 - 22 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,20 - 28,80 (28,40 - 29,00 - 22 июля), продажи 28,80 - 29,40 (29,00 - 29,50 - 22 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,51 (28,65 - 22 июля), продажи - 29,05 (29,15 - 22 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,03 - 22 июля), продажи - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 22 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,76 (3,80 - 22 июля), продажи 4,12 (4,14 - 22 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,5900 - 25,6300 грн/доллар, евро 28,6377 - 28,6799 грн/евро, российский рубль 0,4051 - 0,4059 грн/рубль.

Курс доллара снижается на межбанке Курс доллара снизился на межбанке
Темы: Курс доллара
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