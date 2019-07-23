Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 5 копійок, євро - на 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 25,85 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 25,58 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 29,05 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,30 - 25,75 (25,50 - 25,85 - 22 липня), продажу 25,75 - 26,15 (25,75 - 26,30 - 22 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,58 (25,63 - 22 липня), продажу - 25,85 (25,90 - 22 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,20 - 28,80 (28,40 - 29,00 - 22 липня), продажу 28,80 - 29,40 (29,00 - 29,50 - 22 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,51 (28,65 - 22 липня), продажу - 29,05 (29,15 - 22 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,03 - 22 липня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 22 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,76 (3,80 - 22 липня), продажу 4,12 (4,14 - 22 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,5900 - 25,6300 грн/долар, євро 28,6377 - 28,6799 грн/євро, російський рубль 0,4051 - 0,4059 грн/рубль.