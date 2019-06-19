Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 4 копійки, євро на 12 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 червня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,46 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 26,21 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 29,73 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,00 - 26,30 (26,10 - 26,35 - 18 червня), продажу 26,35 - 26,75 (26,35 - 26,75 - 18 червня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,21 (26,26 - 18 червня), продажу - 26,46 (26,50 - 18 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,00 - 29,50 (29,00 - 29,65 - 18 червня), продажу 29,55 - 29,90 (29,65 - 30,20 - 18 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,26 (29,40 - 18 червня), продажу - 29,73 (29,85 - 18 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 18 червня), продажу - 4,03 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 18 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,80 - 18 червня), продажу 4,12 (4,12 - 18 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,2800 - 26,3100 грн/долар, євро 29,4152 - 29,4461 грн/євро, російський рубль 0,4105 - 0,4111 грн/рубль.