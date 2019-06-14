Доллар и евро снижаются на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 26,52 гривен за доллар, в покупке снизился на 2 копейки до 26,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,01 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,10 - 26,40 (26,10 - 26,40 - 13 июня), продажи 26,40 - 26,75 (26,40 - 26,75 - 13 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,29 (26,31 - 13 июня), продажи - 26,52 (26,55 - 13 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,05 - 29,80 (29,09 - 29,80 - 13 июня), продажи 29,80 - 30,50 (29,80 - 30,50 - 13 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,56 (29,58 - 13 июня), продажи - 30,01 (30,07 - 13 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 13 июня), продажи - 4,03 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 13 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,76 - 13 июня), продажи 4,12 (4,13 - 13 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня торги по доллару открылись в диапазоне 26,3600 -26,3900 грн/доллар, евро 29,7340 - 29,7679 грн/евро, российский рубль 0,4091 - 0,4097 грн/рубль.