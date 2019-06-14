Долар і євро знижуються на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 червня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,52 гривень за долар, в покупці знизився на 2 копійки до 26,29 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 30,01 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,10 - 26,40 (26,10 - 26,40 - 13 червня), продажу 26,40 - 26,75 (26,40 - 26,75 - 13 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара становить 26,29 (26,31 - 13 червня), продажу - 26,52 (26,55 - 13 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,05 - 29,80 (29,09 - 29,80 - 13 червня), продажу 29,80 - 30,50 (29,80 - 30,50 - 13 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,56 (29,58 - 13 червня), продажу - 30,01 (30,07 - 13 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 13 червня), продажу - 4,03 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 13 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,76 - 13 червня), продажу 4,12 (4,13 - 13 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні торги по долару відкрилися в діапазоні 26,3600 -26,3900 грн/долар, євро 29,7340 - 29,7679 грн/євро, російський рубль 0,4091 - 0,4097 грн/рубль.