Долар та євро різко подешевшали на готівковому ринку

Фото: курс долара в обмінниках знизився (РБК-Україна)

Курс долара в продажу впав до 25,25 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 липня 2019 року, о 13:00 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 23 копійки - до 25,25 гривень за долар, купівлі - на 24 копійки до 24,97 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 23 копійки - до 28,22 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 24,80 - 25,20 (25,00 - 25,40 - 29 липня), продажу 25,10 - 25,65 (25,32 - 25,90 - 29 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,21 (25,21 - 29 липня), продажу - 25,48 (25,48 - 29 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 27,29 - 28,05 (27,71 - 28,31 - 29 липня), продажу 27,95 - 28,90 (28,20 - 29,00 - 29 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,73 (27,97 - 29 липня), продажу - 28,22 (28,45 - 29 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,50 - 3,95 (2,50 - 3,95 - 29 липня), продажу 3,91 - 5,00 (3,95 - 5,00 - 29 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,649 (3,705 - 29 липня), продажу 4,031 (4,077 - 29 липня) грн за 10 рублів.

Відзначимо, сьогодні на відкритті міжбанківського валютного ринку курс долара в продажу знизився на 10 копійок в порівнянні з попереднім днем - до 25,14 гривень за долар, курс купівлі становить 25,10 гривень за долар.