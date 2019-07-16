Доллар и евро растут на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 3 копейки, евро на 2 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 26,00 гривен за доллар, в покупке на 4 копейки до 25,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,35 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 - 25,90 (25,50 - 25,90 - 15 июля), продажи 25,90 - 26,20 (25,90 - 26,25 - 15 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,74 (25,70 - 15 июля), продажи - 26,00 (25,97 - 15 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,60 - 29,05 (28,50 - 29,05 - 15 июля), продажи 29,05 - 29,55 (29,10 - 29,60 - 15 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,87 (28,85 - 15 июля), продажи - 29,35 (29,33 - 15 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 15 июля), продажи - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 15 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,79 (3,79 - 15 июля), продажи 4,14 (4,14 - 15 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,8100 - 25,8400 грн/доллар, евро 29,0285 - 29,0596 грн/евро, российский рубль 0,4108 - 0,4114 грн/рубль.