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Курс доллара растет на межбанке

Новости » Финансы    16.07.2019 - 11:05
Курс доллара растет на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:50 16 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 25,84 гривен за доллар, курс в покупке до 25,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 29,05 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,8100 - 25,8400 грн/доллар, евро 29,0285 - 29,0596 грн/евро, российский рубль 0,4108 - 0,4114 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,8100    25,8400

EUR/UAH     29,0285    29,0596

RUB/UAH     0,4108      0,4114

Курс доллара растет на межбанке

Напомним, 12 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,7900 - 25,8200 грн/доллар, евро 29,0627 - 29,0913 грн/евро, российский рубль 0,4110 - 0,4117 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,74 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 июля установлен на таком уровне: 2574,092 гривен за 100 долларов (-1,9664 гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара Доллар и евро снижаются на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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