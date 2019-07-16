Долар і євро ростуть на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 3 копійки, євро на 2 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,00 гривень за долар, купівлі на 4 копійки до 25,74 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 29,35 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,50 - 25,90 (25,50 - 25,90 - 15 липня), продажу 25,90 - 26,20 (25,90 - 26,25 - 15 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,74 (25,70 - 15 липня), продажу - 26,00 (25,97 - 15 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,60 - 29,05 (28,50 - 29,05 - 15 липня), продажу 29,05 - 29,55 (29,10 - 29,60 - 15 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,87 (28,85 - 15 липня), продажу - 29,35 (29,33 - 15 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 15 липня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 15 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,79 (3,79 - 15 липня), продажу 4,14 (4,14 - 15 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,8100 - 25,8400 грн/долар, євро 29,0285 - 29,0596 грн/євро, російський рубль 0,4108 - 0,4114 грн/рубль.