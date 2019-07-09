Доллар и евро продолжают снижаться на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 25,77 гривен за доллар, в покупке на 4 копейки до 25,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,01 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40 - 25,70 (25,40 - 25,70 - 8 июля), продажи 25,70 - 26,10 (25,70 - 26,30 - 8 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,50 (25,54 - 8 июля), продажи - 25,77 (25,82 - 8 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,30 - 28,85 (28,40 - 28,90 - 8 июля), продажи 28,70 - 29,50 (28,90 - 29,50 - 8 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,51 (28,60 - 8 июля), продажи - 29,01 (29,11 - 8 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 8 июля), продажи - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 8 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,75 (3,76 - 8 июля), продажи 4,08 (4,09 - 8 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,4500 - 25,4700 грн/доллар, евро 28,5294 - 28,5493 грн/евро, российский рубль 0,3991 - 0,3995 грн/рубль.