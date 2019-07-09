Долар і євро продовжують знижуватися на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 25,77 гривень за долар, купівлі на 4 копійки до 25,50 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 29,01 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,40 - 25,70 (25,40 - 25,70 - 8 липня), продажу 25,70 - 26,10 (25,70 - 26,30 - 8 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,50 (25,54 - 8 липня), продажу - 25,77 (25,82 - 8 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,30 - 28,85 (28,40 - 28,90 - 8 липня), продажу 28,70 - 29,50 (28,90 - 29,50 - 8 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,51 (28,60 - 8 липня), продажу - 29,01 (29,11 - 8 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 8 липня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 8 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,76 - 8 липня), продажу 4,08 (4,09 - 8 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,4500 - 25,4700 грн/долар, євро 28,5294 - 28,5493 грн/євро, російський рубль 0,3991 - 0,3995 грн/рубль.