Доллар и евро продолжают расти на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 мая 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 19 копеек до 26,87 гривен за доллар, в покупке вырос на 20 копеек до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 30,00 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,30 - 26,75 (26,10 - 26,50 - 29 мая), продажи 26,75 - 27,00 (26,50 - 26,90 - 29 мая) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,60 (26,40 - 29 мая), продажи - 26,87 (26,68 - 29 мая) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,95 - 29,80 (28,95 - 29,60 - 29 мая), продажи 29,80 - 30,20 (29,60 - 30,00 - 29 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,52 (29,37 - 29 мая), продажи - 30,00 (29,84 - 29 мая) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 29 мая), продажи - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 29 мая) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,79 - 29 мая), продажи 4,16 (4,14 - 29 мая) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,7800- 26,8200 грн/доллар, евро 29,8034 - 29,8479 грн/евро, российский рубль 0,4116 - 0,4123 грн/рубль.