Долар і євро продовжують зростати на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 19 копійок до 26,87 гривень за долар, купівлі зріс на 20 копійок до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 30,00 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,30 - 26,75 (26,10 - 26,50 - 29 травня), продажу 26,75 - 27,00 (26,50 - 26,90 - 29 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,60 (26,40 - 29 травня), продажу - 26,87 (26,68 - 29 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,95 - 29,80 (28,95 - 29,60 - 29 травня), продажу 29,80 - 30,20 (29,60 - 30,00 - 29 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,52 (29,37 - 29 травня), продажу - 30,00 (29,84 - 29 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 29 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 29 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,79 - 29 травня), продажу 4,16 (4,14 - 29 травня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,7800 - 26,8200 грн/долар, євро 29,8034 - 29,8479 грн/євро, російський рубль 0,4116 - 0,4123 грн/рубль.