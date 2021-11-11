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Доллар еще немного вырос на межбанке

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 17:14
Доллар еще немного вырос на межбанке Фото: курс доллара снова начал повышаться (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Курс доллара на межбанке 11 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на две копейки - до 26,12 гривен за доллар, в покупке - до 26,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже опустился на 23 копейки - до 29,95 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 26,1000 - 26,1200 грн/доллар, евро 29,9314 - 29,9518 грн/евро, российский рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.

Доллар еще немного вырос на межбанке

Отметим, 10 ноября торги закрылись в диапазоне: доллар 26,0850 - 26,1050 грн/доллар, евро 30,1490 - 30,1721 грн/евро, российский рубль 0,3686 - 0,3691 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2021 года поднял официальный курс до отметки 26,10 гривен за доллар. Это на пять копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Курс доллара
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