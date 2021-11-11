Доллар еще немного вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке 11 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на две копейки - до 26,12 гривен за доллар, в покупке - до 26,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже опустился на 23 копейки - до 29,95 гривен.