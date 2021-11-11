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Долар ще трохи зріс на міжбанку

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 17:14
Долар ще трохи зріс на міжбанку Фото: курс долара знову почав підвищуватися (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Курс долара на міжбанку 11 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу зріс на дві копійки - до 26,12 гривень за долар, в покупці - до 26,10 гривень за долар. Курс євро у продажу опустився на 23 копійки - до 29,95 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги закрилися в діапазоні: долар 26,1000 - 26,1200 грн/долар, євро 29,9314 - 29,9518 грн/євро, російський рубль 0,3671-0,3675 грн/рубль.

Долар ще трохи зріс на міжбанку

Відзначимо, 10 листопада торги закрилися в діапазоні: долар 26,0850 - 26,1050 грн/долар, євро 30,1490 - 30,1721 грн/євро, російський рубль 0,3686 - 0,3691 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2021 року підняв офіційний курс до позначки 26,10 гривень за долар. Це на п'ять копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Курс долара
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