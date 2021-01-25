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Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 25 января

Киев, Понедельник 25 января 2021 07:45
Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 25 января
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллар упал на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс снизился на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 января установлен на таком уровне: 28,1648 гривен за 1 доллар (-0,0913 грн). При этом курс доллара на 22 января составляет: 28,2561 гривен за 1 доллар.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 25 января

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после двух дней роста.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 25 января

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 28,1 4 гривен за доллар, курс в покупке до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 34,29 гривен за евро.

Прогноз

Напомним, Национальный банк Украины ожидает притока иностранного капитала в 2021 году. Это может существенно повлиять на курс гривны.

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