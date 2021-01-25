Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 25 січня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долар впав на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс знизився на 9 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 січня встановлено на такому рівні: 28,1648 гривень за 1 долар (-0,0913 грн). При цьому курс долара на 22 січня становить: 28,2561 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після двох днів зростання.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 22 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 28,1 4 гривень за долар, курс купівлі до 28,19 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 34,29 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, Національний банк України очікує припливу іноземного капіталу в 2021 році. Це може істотно вплинути на курс гривні.