Долітають до середмістя Запоріжжя: росіяни змінили конструкцію в авіабомбах

"Дійсно, росіяни провели певні зміни у конструкції авіаційних бомб, платформ, які вони запускають, і сьогодні вони отримали змогу бити цими керованими авіаційними бомбами не лише по населених пунктах які поряд з лінією фронту. А вже ці бомби починають долітати до середмістя Запоріжжя", - розповів Волошин.

За його словами, від модернізованих бомб страждають також такі міста як Краматорськ і Харків. Він також зауважив, що наразі Росія має цих бомб достатню кількість.

Обстріл Запоріжжя

Ввечері середи, 25 вересня, в районі міста Запоріжжя пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що через обстріл Запоріжжя були поранені сім людей, серед яких також підліток.

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