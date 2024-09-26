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Долітають до середмістя Запоріжжя: росіяни змінили конструкцію в авіабомбах

Автор: Наталія Кава

Російська армія провела певні зміни у модифікації керованих авіаційних бомб. Тепер ці ракети можуть долітати до середмістя Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі одного з телеканалів.

"Дійсно, росіяни провели певні зміни у конструкції авіаційних бомб, платформ, які вони запускають, і сьогодні вони отримали змогу бити цими керованими авіаційними бомбами не лише по населених пунктах які поряд з лінією фронту. А вже ці бомби починають долітати до середмістя Запоріжжя", - розповів Волошин.

За його словами, від модернізованих бомб страждають також такі міста як Краматорськ і Харків. Він також зауважив, що наразі Росія має цих бомб достатню кількість.

Обстріл Запоріжжя

Ввечері середи, 25 вересня, в районі міста Запоріжжя пролунали вибухи.  Згодом стало відомо, що через обстріл Запоріжжя були поранені сім людей, серед яких також підліток. 

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