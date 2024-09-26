RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Долетают до центра Запорожья: россияне изменили конструкцию в авиабомбах

Автор: Наталья Кава

Российская армия произвела определенные изменения в модификации управляемых авиационных бомб. Теперь эти ракеты могут долетать до центра Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире одного из телеканалов.

"Действительно, россияне провели определенные изменения в конструкции авиационных бомб, запускаемых ими платформ, и сегодня они получили возможность бить этими управляемыми авиационными бомбами не только по населенным пунктам рядом с линией фронта. А уже эти бомбы начинают долетать до центра Запорожья", – рассказал Волошин.

По его словам, модернизированными бомбами страдают также такие города как Краматорск и Харьков. Он также отметил, что сейчас у России есть эти бомбы достаточное количество.

Обстрел Запорожья

Вечером среды, 25 сентября, в районе города Запорожья раздались взрывы . Впоследствии стало известно, что из-за обстрела Запорожья были ранены семь человек , среди которых также подросток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News