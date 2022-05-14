Долго детонировало. Арестович рассказал об ударе по пункту управления РФ в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по враждебному командному пункту в Херсонской области. Вероятно, там работал высший офицерский состав.
Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.
"В Херсонской области мы накрыли пункт управления очень высокого уровня. Не ниже бригадного. Для правобережья это очень высокий уровень. Там долго детонировало все, очень хорошо попали", – сказал Арестович.
Тем временем президент Зеленский заявил об активной работе над принуждением оккупантов к разблокированию Черного моря и украинских портов. Это позволит Украине возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции.
Напомним, что войска РФ собрались провести "перепись" населения в захваченной части Херсонской области.
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