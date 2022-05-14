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Зеленский: шаг за шагом заставим уйти оккупантов из украинского моря

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Суббота 14 мая 2022 22:36
Зеленский: шаг за шагом заставим уйти оккупантов из украинского моря Фото: президент Украины Владимир Зеленский (rbc.ua)
Автор: РБК-Украина

Украина продолжает работу над тем, чтобы заставить оккупантов прекратить блокировку Черного моря и украинских портов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

"Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли, заставим уйти из украинского моря", - заявил глава украинского государства в своем видеообращении.

Стоит отметить, что из-за блокады Черного моря у Украины нет возможности экспортировать сельхозпродукцию в ряд стран. Поэтому в мире может возникнуть серьезный продовольственный кризис, который вызовет массовый голод.

Ранее мы сообщали, что украинские военные у острова Змеиный подвели новейшее судно флота России "Всеволод Бобров". По предварительной информации, на его борту возник пожар.

Также мы писали, что глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил успешную атаку Вооруженных сил Украины ракетного крейсера "Москва", входящего в состав Черноморского флота РФ.

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Владимир Зеленский Черное море Война России против Украины
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